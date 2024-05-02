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Metruk bina alevlere teslim oldu

Yangını gören mahalle sakinleri hortumla müdahale etti

ISPARTA - Isparta'da bulunan metruk binada çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale etti o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Ayazmana mahallesi 4400 sokakta bulunan metruk tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden bir anda alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekiplerin gelmesini bekleyen mahalle sakinleri hortumla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.