Metruk Bina Kontrollü Yıkıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çökme tehlikesi oluşturan metruk binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Olay, 2 hafta önce Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Orta Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan metruk binanın bir bölümü, yanındaki 5 ailenin yaşadığı apartmana dayanarak çökme riski oluşturdu. Çökme seslerini duyan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik amacıyla apartmanı tamamen tahliye etti. İncelemelerin ardından tehlike oluşturan bina mühürlenerek çevresine emniyet şeridi çekildi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından çökme tehlikesi bulunan metruk binanın yıkımına başlandı. Yapılan çalışmada bina kontrollü şekilde yıkılarak molozlar kaldırılması işlemi başlatıldı. - TEKİRDAĞ