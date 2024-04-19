Metruk binalara şok baskın: Yakalanan şahıs 'Odun toplamaya geldim' dedi - Son Dakika
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Metruk binalara şok baskın: Yakalanan şahıs 'Odun toplamaya geldim' dedi

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Bursa'da polis ekipleri, metruk binalara yönelik operasyon düzenledi. Şok baskınlarda metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edildi. Bir şahıs, polisin 'ne yapıyorsun burada?' sorusuna 'odun toplamaya geldim' cevabını verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, metruk binalara yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.

19.04.2024 21:04
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Metruk binalara şok baskın...Yakalanan şahıs: "Odun toplamaya geldim"

BURSA - Bursa'da metruk binalara yönelik Yunus Timleri operasyon düzenledi. Şok baskınlarda metruk binaların içinde bulunan şüpheli şahıslar kontrol edildi. Metruk binada polisin "ne yapıyorsun burada ?" sorusuna ise şüpheli şahıslardan biri "odun toplamaya geldim" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri İvazpaşa, Kuruçeşme, Alacahırka ve Pınarbaşı gibi şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara "şok" baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda metruk bina içerisinde bulunan şüpheli şahıslar teker teker sorgulanarak kaba üst aramaları yapıldı. Metruk binada bulunan bir şüpheli şahıs ise polisin "ne yapıyorsun burada" sorusuna "odun toplamaya geldim" demesi şaşırttı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri metruk binalara yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Operasyon, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metruk binalara şok baskın: Yakalanan şahıs 'Odun toplamaya geldim' dedi - Son Dakika

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