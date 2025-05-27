Mezara Zarar Veren Sanık 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Mezara Zarar Veren Sanık 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı

27.05.2025 19:56
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Duran Aydın, Minguzzi'nin mezarına zarar vererek 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Minguzzi'nin mezarına zarar veren sanık hakim karşısına çıktı

Sanık Aydın: "Onlara bir ders olması için yaptım"

Mahkeme kararını açıkladı: 2 yıl 6 ay hapsine hükmedildi

İSTANBUL - Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aydın, "Olaydan 10 gün önce de çam ağaçları vardı, orası yanmıştı. Rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. Benim kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesi. Ben de o yüzden darmadağın ettim. Onlara bir ders olması için yaptım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Duran Aydın ile müşteki avukatı hazır bulundu.

Matteo Ahmet Minguzzi'nin anneannesine sinirlendiğini söyledi, mezarı bu yüzden dağıttığını iddia etti

Sanık Duran Aydın duruşmada yaptığı savunmasında, "Ben mezarlığın dış kenarında durumum olmadığı için epeydir yatıyorum. Günün birinde ben yatıyordum, öğlen oradan ses geldi çıt diye. Kafamı kaldırdım baktım 2 tane bayan vardı. Birisi oradaki çam ağacını kırmıştı. O gün kızgınlığım oldu. Olaydan 10 gün önce de çam ağaçları vardı, orası yanmıştı. Rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. O gün de bir bayanın çam ağacı kırdığını görünce buna sinirlendim" dedi.

"Onlara bir ders olması için yaptım"

Sanık Aydın savunmasının devamında, "Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Ben olayı o anlık sinirle yaptım. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Ben bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Benim kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesi. Ben de o yüzden darmadağın ettim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise sanığın indirim uygulanmadan emsal olacak şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim Duran Aydın'ın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan'da Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Matteo Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Mahkeme, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mezara Zarar Veren Sanık 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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