Mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadına çoban köpekleri saldırdı - Son Dakika
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Mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadına çoban köpekleri saldırdı

Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına, sürü halinde gezen çoban köpekleri saldırdı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, olaya tepkili olan oğlu, 'Köpeklerden ve çobanlardan şikayetçiyim' dedi.

05.04.2024 19:00  Güncelleme: 19:04
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Mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadına çoban köpekleri saldırdı

82 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden yaşlı kadının oğlu: "Köpeklerden ve çobanlardan şikayetçiyim"

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına, sürü halinde gezen çoban köpekleri saldırdı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, olaya tepkili olan oğlu, "Köpeklerden ve çobanlardan şikayetçiyim" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Karakışla mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), R.D.'ye ait çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Şikayetçiyim"

Yaşlı kadının oğlu Nevzat Özen, "Bu olaydan dolayı, köyümüzdeki köpeklerden, çobanlardan şikayetçiyim. Çobanların köpekleriyle ilgilenmesi lazım" dedi.

"25 metre sürüklemişler"

Yaşlı kadının akrabalarından Salih Göksoy da "Halamızı mezarlığa giderken parçalamışlar. 25 metre sürüklenmiş ve can vermiş. Köyümüzde çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız var. Bu köpeklere bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadına çoban köpekleri saldırdı - Son Dakika

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