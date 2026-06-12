Mezdeke Üyesi Kanbur'un Katil Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Mezdeke Üyesi Kanbur'un Katil Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Mezdeke Üyesi Kanbur\'un Katil Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
12.06.2026 12:50
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Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye gönderildi.

Şişli Fulya'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı B.G ve beraberindeki 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

90'lı yılların 'Mezdeke Dans Üçlüsü' olarak bilinen grubun üyesi Aynur Kanbur, 24 Mart 2016'da Şişli'deki evinin giriş kapısının önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Soruşturma kapsamında olaya ilişkin 3 şüpheli tespit edilmiş, şüpheliler B.G, F.K. ve S.K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden B.G suçlamayı kabul ederek Kanbur'u öldürdüğüne ilişkin itiraf etmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Magazin, Saldırı, Kültür, Sanat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezdeke Üyesi Kanbur'un Katil Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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