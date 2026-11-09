Mezitli’de kasaplara ortak denetim yapılıyor, hijyen ve soğuk zincir kontrol ediliyor - Son Dakika
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Mezitli’de kasaplara ortak denetim yapılıyor, hijyen ve soğuk zincir kontrol ediliyor

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Mezitli’de kasaplara ortak denetim yapılıyor, hijyen ve soğuk zincir kontrol ediliyor
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Mezitli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki kasaplarda hijyen ve soğuk zincir denetimi yapıyor. Denetimlerde et ürünlerinin saklama şartları ve son kullanma tarihleri kontrol edilirken, çalışmaların süreceği belirtildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kasaplara yönelik denetimler sürüyor. Mezitli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, et ürünlerinin saklama şartları ve mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Mezitli Belediyesi, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki kasaplara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Mezitli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, işletmelerin çalışma şartları ve satışa sunulan et ürünleri kapsamlı şekilde inceleniyor. Denetimler kapsamında iş yerlerinin genel temizliği, et ve et ürünlerinin saklama şartları, soğuk zincirin korunması ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendiriyor.

İşletmelerde hijyen ve saklama şartları inceleniyor

Denetimlerde ürünlerin satışa hazırlandığı alanlar, kullanılan ekipmanların temizliği ve muhafaza şartları üzerinde duruluyor. İşletme yetkililerine, özellikle et ve et ürünlerinin uygun sıcaklıklarda saklanması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda gerekli hatırlatmalar yapılıyor. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla hem tüketici sağlığının korunması hem de işletmelerin belirlenen standartlara uygun hizmet vermesi hedefleniyor.

Denetimler ilçe genelinde devam edecek

Mezitli Belediyesi, gıda satışı yapan işletmelerde belirlenen kurallara uyulmasını sağlamak ve vatandaşların güvenle alışveriş yapabilecekleri ortamları desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği, halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli kontrollerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMezitliSağlıkGüncelTarımSon Dakika

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