Midyat'ta bataklığa saplanan gebe inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Midyat'ta bataklığa saplanan gebe inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Midyat\'ta bataklığa saplanan gebe inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, çamura saplanan 6 aylık gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bahçelievler Mahallesi'nde çamura saplanan ineği gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Midyat İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, itfaiye kurtarıcı aracı çekme halatı yardımıyla inekleri bataklıktan kurtardı ve sahibine teslim etti.

01.03.2024 17:17
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Mardin'in Midyat ilçesinde bataklıkta çamura saplanan 6 aylık gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde çamura saplanıp çıkamayan ineği gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 6 aylık gebe inek, Midyat İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri tarafından itfaiye kurtarıcı aracı çekme halatı yardımıyla saplandığı bataklıktan kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Midyat'ta bataklığa saplanan gebe inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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