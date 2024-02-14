Mardin'in Midyat ilçesinde 1 hafta önce cezaevinden firar eden hükümlü, yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.
Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 hafta önce Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği tespit edilen hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlünün adresinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Midyat'ta Firar Eden Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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