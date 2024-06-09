Midyat'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

3.Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Söğütlü- Çavuşlu Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 47 ADK 478 plakalı hafif ticari araç ile plakası belirlenemeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN