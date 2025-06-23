Midyat\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat- İdil kara yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mahsum B., Şükrü B. ve Mehmet Sadık A. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN