Midyat\'ta trafik kazası: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kadriye Akkurt, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Zeynel Abidin Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Akkurt'a (60), sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akkurt'un cenazesi, Yemişli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN