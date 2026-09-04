Milas açıklarında motor arızası yapan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu özel tekne, motor arızası sonrası yardım çağrısında bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Milas ilçesi açıklarında içerisinde 2 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde Sahil Güvenlik botuna yedeklenen özel tekne, içerisindeki 2 şahıs ile birlikte Güllük Marina'ya getirildi.