Milas açıklarında motor arızası yapan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan tekne, Güllük Marina'ya yedeklenerek güvenli şekilde karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu özel tekne, motor arızası sonrası yardım çağrısında bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.
Milas ilçesi açıklarında içerisinde 2 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde Sahil Güvenlik botuna yedeklenen özel tekne, içerisindeki 2 şahıs ile birlikte Güllük Marina'ya getirildi.
Kaynak: İHA
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