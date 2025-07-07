Milas\'ta 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne arıza yapınca yapılan yardım çağrısı sonrası 8'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Milas ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA