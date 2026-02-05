Milas\'ta fabrika inşaatında yangın

Muğla'nın Milas ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki inşaat halindeki fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde Gümüşdoğa Su Ürünleri'ne ait fabrika inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - MUĞLA