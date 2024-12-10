Milas\'ta motosiklet kazası: Bir kişi ağır yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesi Milas- Bodrum karayolu Karakaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.U. yönetimindeki 48 AFR 516 plakalı otomobil ile Erkan Ş. (46) idaresindeki 48 VK 866 plakalı motosiklet çarpıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bilinci kapalı ve ağır yaralı olan motosiklet sürücüsünü Erkan Ş.'yi Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle çift şeritli yol yaklaşık 30 dakika boyunca tek şerit halinde ilerledi. Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA