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Milas'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Milas'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Milas\'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
04.01.2024 - 23:42,
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Milas'ta motosiklet otomobile böyle çarpıştı: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.Ç. yönetimindeki 48 ANF 191 plakalı motosiklet, İnci Sokak'ta H.U.'nun kullandığı 48 KF 639 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü M.C.Ç., ve motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntüde motosikletin otomobile çarpması ve motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki kişinin havaya fırlayıp düşmesi yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Muğla, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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