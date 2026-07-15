Muğla Büyükşehir ekipleri tüm imkânları ile Milas yangınında

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi Haydar Koyu mevkiinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın sahasına giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Milas'ta orman yangınına yoğun müdahale

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bozbük Mahallesi Haydar Koyu üstü mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Muğla Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle destek veriyor.

Büyükşehir'in tüm birimleri sahada

Yangın söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra MUSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri katılıyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve ormanlık bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla koordineli şekilde görev yapıyor.

Başkan Aras çalışmaları yerinde inceledi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını sahada takip etti. Başkan Aras, "Yangının en kısa sürede kontrol altına almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, itfaiye ekiplerimiz, MUSKİ ekiplerimiz ve tüm ilgili kurumlarımız canla başla mücadele ederek yangının yayılmasını önlemek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - MUĞLA