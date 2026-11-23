Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Milas Hisarbaşı Mahallesi Kışla Caddesi'nde araç yangını olduğu bildirildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

Yangında otomobilin motor ve konsol bölümünde maddi hasar oluşurken, yangının elektrik ak amından çıktığı değerlendiriliyor.