Milas'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Milas'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Milas\'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde tır sürücüsü A.G. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

06.11.2024 13:26
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Muğla'nın Milas ilçesi Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında A.G. (38) isimli sürücünün sevk ve idaresindeki tır, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkan tır, yol kenarına savruldu. Kazada tır sürücüsü A.G., sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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