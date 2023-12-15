Milas\'ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Yatağan istikametine seyir halinde olan 38 ADU 415 plakalı otomobil ile Ofis Kavşağı'ndan yola çıkan 09 HM 978 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle 38 ADU 415 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine dağılan otomobil parçaları, bir süreliğine trafiğin kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kişiyi Milas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, trafik ekipleri de kaza yerine gelerek trafik akışının kontrol altına alınmasını ve normal seyrine dönmesini sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA