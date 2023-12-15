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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Milas'tan Yatağan istikametine seyir halinde olan bir otomobil ile Ofis Kavşağı'ndan yola çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralı kişi Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Milas\'ta trafik kazası: 1 yaralı
15.12.2023 - 11:43,
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Yatağan istikametine seyir halinde olan 38 ADU 415 plakalı otomobil ile Ofis Kavşağı'ndan yola çıkan 09 HM 978 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle 38 ADU 415 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine dağılan otomobil parçaları, bir süreliğine trafiğin kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kişiyi Milas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, trafik ekipleri de kaza yerine gelerek trafik akışının kontrol altına alınmasını ve normal seyrine dönmesini sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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