 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milas'ta trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milas'ta trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden yararlanarak trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit ediyor ve cezai işlem uyguluyor. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, teknolojik alt yapıyı etkin bir şekilde kullanarak trafik güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Milas\'ta trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor
11.01.2024 - 17:10,  Güncelleme: 17:13
Abone Ol

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit ederek cezai işlem uygulanıyor.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, kent güvenlik yönetim sistemleri olan KGYS'yi (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) etkin bir şekilde kullanarak trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Milas ilçesindeki trafik güvenliğini sağlamak adına teknolojik alt yapıyı etkin bir biçimde kullanmaya devam ediyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Milas, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Milas'ta trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement