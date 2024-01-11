Milas\'ta trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit ederek cezai işlem uygulanıyor.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, kent güvenlik yönetim sistemleri olan KGYS'yi (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) etkin bir şekilde kullanarak trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Milas ilçesindeki trafik güvenliğini sağlamak adına teknolojik alt yapıyı etkin bir biçimde kullanmaya devam ediyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA