Milas\'ta Yaşlı Adam Tır Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaş, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Milas'ta trafik yoğunluğunun yaşandığı bir noktada meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, seyir halindeki bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam, tırın tekerleklerinin altına girdi. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar, şehir merkezinden geçen karayolunu ağır tonajlı araçların yoğun şekilde kullandığını belirterek, bunun trafik güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için bölgede gerekli önlemlerin artırılmasını istedi. - MUĞLA