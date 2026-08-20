Milas’ta zeytinlik alan yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda kuru otların tutuşması ile başlayan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Milas Burgaz Mahallesinde yerleşim birimi yakınında bulunan zeytinlik alanda kuru otların tutuşması ile yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Orman ve İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak yanan sahada soğutma çalışması yapıldı.