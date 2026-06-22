Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bağdamlar Mahallesi'ndeki zirai alanda meydana gelen yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Bağdamlar Mahallesi'ndeki zirai alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurlarına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › Milas'ta çıkan zirai yangın kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika
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