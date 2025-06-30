Milas\'ta Zirai Yangın Kontrol Altında

Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Milas ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedene yangın meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale derken, yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara havadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. - MUĞLA