Milletvekili Şoförü Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Milletvekili Şoförü Hakkında Dava Açıldı

21.05.2025 16:37
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Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu, polis memuruna aracı sürmekle suçlanıyor.

Ankara'da 23 Nisan tarihinde aracı polisin üzerine sürdüğü iddiasıyla, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu'nun yargılanmasına 18 Eylül'de başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame tamamlandı. İddianamede polis memuru Ayhan A. şikayetçi, Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu ise sanık olarak yer aldı. İddianamede, Aşılıoğlu'nun şoförü olduğu 06 TC 0066 plakalı araçla bariyerlerle kapatılmış olan yoldan geçmek istediği anlatıldı. İddianamede, Aşılıoğlu'nun polis memuru Ayhan A.'nın yolun kapalı olduğunu söylemesine rağmen aracı polisin üzerine sürdüğü belirtildi. Aşılıoğlu'nun, polis memuruna karşı aracın önünden çekilmemesi halinde memuru görevinden uzaklaştırarak 'sürdüreceğini' söyleyerek tehditte bulunduğu belirtildi. Polis memurunun ise aldığı raporda, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Aşılıoğlu hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. Aşılıoğlu 18 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

'Olayın geçmişi'

Olay, 23 Nisan tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in aracını Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu. Beker ve sürücü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu esnada Aşılıoğlu tekrar direksiyona geçerek aracı sürdü. Aracın önünde bulunan polis memuru, şoförü durdurmak istedi. Aracı polisin üzerine doğru süren sürücü, kısa süre sonra durdu.

Şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken soruşturma kapsamında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Aşılıoğlu, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milletvekili Şoförü Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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