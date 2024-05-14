Milli boksör Rabia Topuz hastaneden taburcu oluyor

3.Sayfa

Malatya'da, antrenman yaptığı sırada engerek yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen 22 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz servis alındı. Milli sporcunun yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

8 Mayıs Çarşamba sabahı Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana gelen olayda, Milli boksör Rabia Topuz'u engerek yılanı ısırmış Topuz daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bir haftadır hastanede tedavisine devam edilen milli sporcu Rabia Topuz servis alındı.

"Yarın taburcu olma durumum var"

Talihsiz bir olay yaşadığını belirten milli boksör, "Antrenman sırasında görmediğim bir yılanın üzerine basmıştım yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldım. Çok şükür şu an servisi çıktım. Yarın olumsuz bir durum olmaz ise taburcu olma durumum var. Öncelikle tedavi sürecimde dualarını esirgemeyen herkese ve tedavim sürecinde ellerinden gelen gayreti gösteren hastane çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Milli sporcunun servise alınmasının mutluluğunu yaşayan baba Sabit Topuz ise süreç içerisinde kendilerine dua eden destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti. - MALATYA