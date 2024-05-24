Milli Savunma Bakanı, tatbikatı canlı olarak takip etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı, tatbikatı canlı olarak takip etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nı takip etti. Tatbikat kapsamında denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri canlı olarak aktarıldı.

24.05.2024 18:49
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nı takip etti. Tatbikat kapsamında denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri canlı olarak aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "23 Mayıs 2024 tarihinde denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri botta bulunan ASELSAN EHKET telsizine bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan yine ASELSAN 9661 telsizine Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlama modu kullanılarak canlı olarak başarılı bir şekilde aktarıldı" denildi.

Tatbikatın 24 Mayıs'taki sabah bölümünde de TCG Anadolu Gemisinden sahile yapılan çıkarma faaliyetine ZAHA'larla katılan Amfibi Deniz Piyade Unsurları tarafından icra edildiği belirtilen açıklamada, "Meskun mahal muharebesine ait görüntüler asker üzerinde bulunan EHKET telsizine bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan 9661 telsizine Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlamalı mod kullanılarak canlı bir şekilde başarılı olarak aktarıldı" ifadelerine yer verildi.

Her iki canlı görüntü aktarımı ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de bulunduğu seyir yerindeki ekranlardan operasyon anlık olarak takip edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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