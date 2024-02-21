Milli Savunma Bakanlığı, 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, \'Batuhan A\' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiğini bildirdi. Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı dalgıçlar, TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yaparak geminin iç bölmelerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

21.02.2024 13:08  Güncelleme: 13:08
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanlığı, 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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