Milli Savunma Bakanlığı, \'Batuhan A\' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından 'Batuhan A' isimli kargo gemisinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG AKIN kurtarma gemisi üzerinden dalış yapan Birinci Sınıf Dalgıç (BSD) Özel İhtisaslı personel tarafından geminin iç bölmelerinde aramalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA