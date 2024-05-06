Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!" ifadelerini kullandı. - ANKARA