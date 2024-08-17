Milli Savunma Bakanlığı, Orman Yangınlarına Helikopter Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Orman Yangınlarına Helikopter Destek Sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

17.08.2024 23:21
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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirerek, "Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8'e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanlığı, Orman Yangınlarına Helikopter Destek Sağlıyor - Son Dakika

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