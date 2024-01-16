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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki terörist hedefleri imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki terörist hedefleri imha edildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan teröristlere ait hedeflerin hava harekatı ile imha edildiği görüntüleri paylaştı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatı, Irak'ın Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine yönelik düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye\'deki terörist hedefleri imha edildiğini açıkladı
16.01.2024 - 11:36,
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan teröristlere ait hedeflerin hava harekatı ile imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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