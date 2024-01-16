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9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim•
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan teröristlere ait hedeflerin hava harekatı ile imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki terörist hedefleri imha edildiğini açıkladı - Son Dakika