Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

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Samsun'da uçurtma ipine dolanan bir güvercin, İlkadım ilçesinde bulunan Site Camisi'nin minaresinde asılı kaldı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri güvercini kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye eri, güvercini kurtarmak için büyük uğraş vererek başarılı oldu. Yaralanan güvercin ise esnaf tarafından sahiplenildi.

19.04.2024 11:55
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Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

SAMSUN - Samsun'da uçurtma ipine dolanan bir güvercin, 40 metre yükseklikteki minarede asılı kaldı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri güvercini kurtarmak için seferber oldu.

İlkadım ilçesinde bulunan Site Camisi'nin minaresinde bir güvercin ipe dolanarak asılı kaldı. Kurtulmaya çalışan güvercinin uçurtma ipi kanatlarına ve ayaklarına dolandı. Rüzgarın etkisiyle bir sağa, bir sola savrulan güvercin kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye geldi. İtfaiye eri merdiven yardım ile minareye tırmandı.

Kendi canını riske atan itfaiye eri, güvercini kurtarmak için büyük uğraş verdi. Merdivenle güvercinin bulunduğu yere çıkan itfaiye eri, bir saatlik uğraş sonucunda unu kurtarmayı başardı.

Vatandaşlar, güvercinin de bir can taşıdığını ve bu durum karşısından çok üzüldüklerini söylediler. Kanadının bazı bölümlerinden yaralanan güvercine esnaf sahip çıkarak, karton kutuya koyarak götürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

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