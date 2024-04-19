Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı
SAMSUN - Samsun'da uçurtma ipine dolanan bir güvercin, 40 metre yükseklikteki minarede asılı kaldı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri güvercini kurtarmak için seferber oldu.
İlkadım ilçesinde bulunan Site Camisi'nin minaresinde bir güvercin ipe dolanarak asılı kaldı. Kurtulmaya çalışan güvercinin uçurtma ipi kanatlarına ve ayaklarına dolandı. Rüzgarın etkisiyle bir sağa, bir sola savrulan güvercin kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye geldi. İtfaiye eri merdiven yardım ile minareye tırmandı.
Kendi canını riske atan itfaiye eri, güvercini kurtarmak için büyük uğraş verdi. Merdivenle güvercinin bulunduğu yere çıkan itfaiye eri, bir saatlik uğraş sonucunda unu kurtarmayı başardı.
Vatandaşlar, güvercinin de bir can taşıdığını ve bu durum karşısından çok üzüldüklerini söylediler. Kanadının bazı bölümlerinden yaralanan güvercine esnaf sahip çıkarak, karton kutuya koyarak götürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan uyuşturucu partisi görüntülerinde yer alan 2 kadın da polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ancak adli işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?