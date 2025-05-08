Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında suça sürüklenen çocuklar B.B. ile U.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.
Öte yandan duruşma salonunda dışında da duygu dolu anlar yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, duruşma çıkışında kendisine destek olmak için gelenlerle sarılarak duygusal anlar yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Minguzzi ailesi destek için duruşmaya gelenlerle duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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