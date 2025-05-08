Minguzzi ailesi destek için duruşmaya gelenlerle duygu dolu anlar yaşadı

Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında suça sürüklenen çocuklar B.B. ile U.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Öte yandan duruşma salonunda dışında da duygu dolu anlar yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, duruşma çıkışında kendisine destek olmak için gelenlerle sarılarak duygusal anlar yaşadı.