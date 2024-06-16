Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika
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Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

16.06.2024 14:57
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Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün kontrolden çıkan servis aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Kaza Eskişehir- Kütahya yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresinde olan ve Kütahya istikametine ilerleyen 26 TH 334 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada sürücü Y.G. ile minibüste yolcu olarak bulunan 4 vatandaş yarandı. Toplam 5 yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika

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