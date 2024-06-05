Minibüs Alev Topuna Döndü, İlk Müdahale Beton Mikserindeki Suyla Yapıldı

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Minibüs alev topuna döndü, ilk müdahale beton mikserindeki suyla yapıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alev topuna dönen minibüse yoldan geçen beton mikserinin suyu ile müdahale edildi.

Kuzuluk fabrikalar yolu üzerinde yaşanan olayda, İ.B.'nin kullandığı 16 JS 431 plakalı Mercedes marka minibüste henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını gören beton mikseri sürücüsü, alevlere mikserdeki suyla ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.