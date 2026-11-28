Bolu'da Yedigöller'den dönüş sırasında minibüsü çamura saplanan sürücü, gözyaşlarını tutamadı. Yaşadıklarını aktaran sürücü, "Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" ifadelerini kullandı.

Bolu'da Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı.

"Daha önce o yolu kullanmış mıydınız?" sorusuna Nazif Ege, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca'dan bir saat erken Düzce'ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

Navigasyon kullanmadığını dile getiren Ege, Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları izlediğini belirterek, aracın çamura saplanmasına ilişkin, "Normal işte, çamura saplandı" dedi.

Arama çalışmaları esnasında çocuklarla birlikte araçta bulunduklarını belirten Ege, kız çocuklarını sakinleştirmek ve üşümelerini önlemek adına gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" sözlerini sarf etti.