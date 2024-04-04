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Minibüs çukura düştü: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da minibüsün altyapı çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Maden idaresindeki 55 AHC 094 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait minibüs, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri tarafından alt yapı çalışması için yol ortasına açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazada, minibüs sürücüsü Fatih Maden ile Saliha Özkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.