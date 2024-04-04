Minibüs çukura düştü: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da minibüsün altyapı çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Maden idaresindeki 55 AHC 094 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait minibüs, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri tarafından alt yapı çalışması için yol ortasına açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazada, minibüs sürücüsü Fatih Maden ile Saliha Özkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Minibüs çukura düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Keskin, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gaz pedalı takılan bir otomobil, bir evin demir kapsını sökerek bahçedeki doğal gaz kutusuna çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, doğal gaz borularında hasar meydana geldi. Ev sakinleri sürücüden şikayetçi olmadı.
Isparta'da Emre Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fevzi Ö. idaresindeki otomobil ile Ali Can Ö. hakimiyetindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin, avukatlık ofisinde silahla ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve intihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Bağcılar'da meydana gelen olayda, lüks bir otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, trafik yoğunluğu yaşandı.
Isparta'nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ın silahlı kutlama yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?