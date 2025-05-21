Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza yapan araçlar olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. - ADIYAMAN
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