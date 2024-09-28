Minibüs İnek Sürüsüne Çarptı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yolcu minibüsü inek sürüsüne çarptı, kazada onlarca hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Batman- Silvan seferini yapan yolcu minibüsü akşam saatlerinde yoldan geçen inek sürüsüne daldı. Kazada onlarca inek telef olurken, araçta bulunan yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle kapanan İpek Yolu Caddesi yolcu minibüsü ve hayvanların yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
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