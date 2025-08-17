Minibüs Kazasında Ebe Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Minibüs Kazasında Ebe Hayatını Kaybetti

17.08.2025 12:38
Söke'de minibüsten düşen 45 yaşındaki ebe Ceylan, hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolculuk yaptığı minibüsün kapının açık olması nedeniyle araçtan düşen Ceylan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi personellerinden Ebe Ayşe Ceylan (45) S.K. idaresindeki 09 M 2540 plakalı minibüs ile yolculuk yaptı. Ceylan minibüsten inmek için ayağa kalkığı sırada dengesinin kaybederek seyir halinde olan minibüsün kapısının açık olması nedeniyle araçtan düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ceylan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceylan'ın ölüm haberi ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan minibüs şoförü S.K.'nın da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Ceylan, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Söke, Son Dakika

