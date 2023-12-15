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Minibüs, motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı - Son Dakika
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Minibüs, motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı

Şişli'de servis minibüsü ile motosiklet arasında yol verme kavgası yaşandı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde minibüs şoförü, motosikletin geçtiği esnada direksiyonu motorun önüne kırarak sürücünün devrilmesine neden oldu.

Minibüs, motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı
15.12.2023 - 22:15,  Güncelleme: 22:16
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Minibüsü tartışığı motosikletlinin üzerine kırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Servis minibüsü aracı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Şişli'de aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası yaşandı. Sözlü tartışmanın bir süre devam ettiği anlar motosiklet kaskı kamerasına yansıdı.

Olay, önceki Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet dar yolda ilerledikleri sırada aralarında yol verme kavgası yaşandı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen servis şoförü, motosikletin geçtiği esnada direksiyonu motorun önüne kırdı. Servis şoförü ve motosikletli arasında sözlü tartışma yaşanırken, servis şoförü o esnada direksiyonu motosikletli sürücünün üzerine kırarak devrilmesine neden oldu. Görüntülerin devamında ise motosiklet sürücüsü servis şoförünü takip ederek sözlü tartışmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA
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Şişli, Son Dakika

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