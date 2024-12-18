Minibüs Şoförü Yolcuları Tehdit Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Minibüs Şoförü Yolcuları Tehdit Etti

İstanbul'da bir minibüs şoförü, ücret ödemeyen yolcuları tehdit ederek onları indirmedi.

18.12.2024 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da minibüs şoförü yolcular ücret ödemedi diye çılgına döndü: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halindeki bir minibüs şoförü, 20 kişinin ücret vermediğini iddia ederek çılgına döndü. Ücreti alana kadar yolcuları indirmeyen şoför, "Parayı vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa kurunun yanında yaş da yanacak" diyerek vatandaşları tehdit etti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Mahallesi- Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan 34 M 1019 plakalı minibüsün şoförü, 20 yolcunun 18 liralık ücreti vermediklerini söyleyerek çılgına döndü. Minibüs şoförü, 20 kişi ücreti verdikten sonra herkesi indireceğini söyledi. Yolculara sinirlenen minibüs şoförü, "Yukarı çıkacağız, parasını aldığım herkesin de parasını geri vereceğim. Kurunun yanında yaş da yanacak yeter. Kaç gündür aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 20 kişi. 35 kişi var arabada. Allah'tan korkunu yok mu sizin? Konuşmaya gelince dürüstmüşüz. 18 liraya şeref ve haysiyet satan adamlar" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, çılgına dönen minibüs şoförünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Sarıyer, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüs Şoförü Yolcuları Tehdit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Minibüs Şoförü Yolcuları Tehdit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.