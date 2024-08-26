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Minibüs yön tablasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir- Ankara Karayolu'nda yön tablasına çarpan minibüsün içinde ağır yaralanan sürücü ve yolcu kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtlanmayarak hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir- Ankara Karayolu'nun, Ankara istikametinde ilerleyen Halil Kayıhan idaresindeki minibüs, kavşaktaki yön tabelasına çarpması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Çarpma sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Derya Kayıhan kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtlanmayarak hayatlarını kaybetti. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.