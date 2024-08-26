Minibüs yön tablasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Minibüs yön tablasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Eskişehir-Ankara Karayolu'nda yön tablasına çarpan minibüsün içinde ağır yaralanan sürücü ve yolcu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

26.08.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minibüs yön tablasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir- Ankara Karayolu'nda yön tablasına çarpan minibüsün içinde ağır yaralanan sürücü ve yolcu kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtlanmayarak hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir- Ankara Karayolu'nun, Ankara istikametinde ilerleyen Halil Kayıhan idaresindeki minibüs, kavşaktaki yön tabelasına çarpması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Çarpma sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Derya Kayıhan kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtlanmayarak hayatlarını kaybetti. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3-sayfa, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüs yön tablasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
08:16 Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
07:45 MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Ümmühan oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Ümmühan oldu
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 18:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Minibüs yön tablasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement