Minik Baran'ın öldüğü kazada mahalleli otomobili parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Minik Baran'ın öldüğü kazada mahalleli otomobili parçaladı

Geniş Video İzle

Adana'da kontrolden çıkan otomobil, evlerinin önünde oturan aileye çarptı. Kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Mahalleli otomobili taş ve sopalarla parçalarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

17.08.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik Baran'ın öldüğü kazada mahalleli otomobili parçaladı... Feci kaza kamerada

Direksiyon hakimiyetini kaybedip, evin önünde oturan aileye çarptı

Adana'daki feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobil, evlerinin önünde oturan aileye çarptı. Kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Mahalleli otomobili taş ve sopalarla parçalarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi 44002 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sokakta evlerinin önünde oturan 8 yaşındaki Baran Bülgen, annesi Zozan ve komşuları Perihan Bülgen ile Büşra Tan'a çarptı.

Küçük çocuk öldü, mahalleli aracı parçaladı

Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken annesi ile 2 komşuları Perihan Bülgen ile Büşra Tan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalledekiler ise otomobili taş ve sopalarla parçaladı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan diğer şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken çevik kuvvet polisleri mahalleye sevk edildi. Ekipler, otomobili parçalayan mahalleliyi uzaklaştırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken Baran Bülgen'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minik Baran\'ın öldüğü kazada mahalleli otomobili parçaladı
Kaynak: İHA

3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minik Baran'ın öldüğü kazada mahalleli otomobili parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:19 Artvin’de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 14:00:02. #1.11#
SON DAKİKA: Minik Baran'ın öldüğü kazada mahalleli otomobili parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement