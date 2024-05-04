Minik Edanur'un ölümüne ilişkin 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Minik Edanur'un ölümüne ilişkin 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB çalışan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

04.05.2024 16:33
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Minik Edanur'un ölümüne ilişkin 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB çalışan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzeleri ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minik Edanur'un ölümüne ilişkin 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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