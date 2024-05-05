Minik Edanur'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı 2 işçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Minik Edanur'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı 2 işçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanından 1'i tutuklanırken, 2 işçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.05.2024 22:08
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Minik Edanur'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı 2 işçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanından 1'i tutuklanırken, 2 işçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

1 işçi tutuklandı 2 işçi serbest bırakıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 makine teknikeri tutuklanırken, 1 kepçe operatörü ile 1 tesisat işçisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minik Edanur'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı 2 işçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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