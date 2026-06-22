Miniklerden Polis Ziyareti

Kars'ta faaliyet gösteren Kar Taneleri Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Yerleşkesi'ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdi. Polislerle bir araya gelen minikler, hem güvenlik kuralları hakkında bilgi aldı hem de emniyet birimlerinin kullandığı araç ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinde kullanılan araç, gereç ve teçhizatlar tanıtıldı. Polis ekipleri tarafından minik misafirlere günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kuralları anlatılırken, çocukların merak ettiği sorular da yanıtlandı.

Emniyet personeliyle yakından tanışan öğrenciler, polis araçlarını inceleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Eğlenceli ve öğretici anların yaşandığı etkinlikte çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı.

Ziyaret, öğrenciler için hazırlanan pasta kesimi ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. Emniyet yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu anlamlı ziyaret dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik, çocukların polislik mesleğini yakından tanımasına katkı sağlarken, emniyet teşkilatı ile çocuklar arasında sıcak ve samimi bir bağ kurulmasına da vesile oldu. - KARS