Miras İçin Patlayıcıyla Babayı Öldürmeye Teşebbüs - Son Dakika
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Miras İçin Patlayıcıyla Babayı Öldürmeye Teşebbüs

Miras İçin Patlayıcıyla Babayı Öldürmeye Teşebbüs
11.06.2026 11:17
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Mardin'de miras yüzünden babasını öldürmeye çalışan sanıklara ağır hapis cezası verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde miras nedeniyle babasını patlayıcı düzenekle öldürmeye çalışan sanık ile ona yardım eden kişilere verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, sanıkların eylemi planlayarak ve tasarlayarak gerçekleştirdiğine hükmetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde babasını miras nedeniyle patlayıcı düzeneği kullanarak öldürmeye teşebbüs eden sanık ile olayda rol alan diğer sanıklara ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, olayda kullanılan patlayıcı maddenin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özellik taşıdığı belirtildi. Hazırlanan bomba düzeneğinin öldürmeye elverişli olduğu, tahribat gücünün artırılması amacıyla mermi ve fişeklerle güçlendirildiği kaydedildi. Kararda, sanıkların yaklaşık 2 ay öncesinden plan yapmaya başladıkları ve mağdurun ölümünün ardından mirası paylaşmak amacıyla harekete geçtikleri ifade edildi. Sanıkların hazırladıkları patlayıcı düzeneği olay günü mağdurun aracına bıraktıkları, ancak mağdurun paketi fark ederek evinin önündeki metruk binaya attığı aktarıldı. Mahkemenin kararında, sanıkların mağdurun aracını takip ederek çeşitli noktalarda uzaktan kumanda ile bombayı birden fazla kez patlatmaya çalıştıkları, araçta yolcu bulunma ihtimalini dahi gözetmeden eylemi gerçekleştirmekte ısrar ettikleri vurgulandı. Son denemede ise patlayıcının metruk binada infilak ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda, "Sanıkların kastlarının öldürmeye yönelik olduğu, eylemlerini planlayarak ve tasarlayarak gerçekleştirdikleri hususunda mahkememizde tam bir vicdani kanaat oluşmuştur" ifadelerine yer verildi.

Sanıkların "amaçlarının öldürmek değil korkutmak olduğu" yönündeki savunmalarının daha az ceza almaya yönelik olduğu değerlendirilerek kabul edilmediği bildirildi. Mahkeme ayrıca, öldürme amacıyla hazırlanan bomba düzeneğinin imal edilmesi, taşınması ve muhafaza edilmesinin de "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanık Polat E.'yi 17 yıl 6 ay, Abas A.'yı 17 yıl 4 ay, Baran A.'yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası verilen Berkant K. ise, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Miras İçin Patlayıcıyla Babayı Öldürmeye Teşebbüs - Son Dakika

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